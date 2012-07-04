Аграрный фонд заключил фьючерсные контракты на поставку почти 1 млн тонн зерна

Аграрный фонд на сегодняшний день заключил фьючерсные контракты на поставку почти 1 млн тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

«Аграрный фонд заключил фьючерсных контрактов на поставку почти 1 млн тонн зерна. Таким образом, аграрии получили гарантированный ресурс для полевых работ», - сказал Н.Азаров.

Как ранее сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины планирует закупить 1,294 тыс. тонн зерна урожая 2012 года.