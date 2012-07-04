Азаров раскритиковал Минагропрод

Министерство аграрной политики не создало условий для эффективного использования закона о страховании производства сельскохозяйственной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

Он подчеркнул, что соответствующий законопроект инициировал и разработал в 2009 году нынешний министр, а тогда народный депутат Николай Присяжнюк, однако до сих пор министерство не разработало порядок и условия предоставления государственной поддержки для удешевления страховых платежей.

Н.Азаров подчеркнул, что Минагропрод до сих пор не подал на утверждение Кабинета министров перечень сельхозпродукции, которая должна страховаться, а также перечень страховых рисков и объектов страхования, не определена доля страховых платежей, которая должна субсидироваться (компенсироваться) из бюджета, и другие инструменты для введения механизма страхования сельхозпроизводителей.

«Поэтому требую, уважаемый Николай Владимирович (Присяжнюк – УНИАН), чтобы все необходимые нормативные акты были разработаны и поданы на утверждение правительства в течение двух недель», - сказал Н.Азаров.

Он также подчеркнул, что помощь в подготовке документов Минагропроду может оказать общественный совет при министерстве.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2012 года Верховная Рада приняла Закон Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой». Закон регулирует отношения в сфере страхования сельскохозяйственной продукции, которое осуществляется с государственной поддержкой, с целью защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и направлен на обеспечение стабильности производства в сельском хозяйстве.

В законе определены принципы страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. Субъектами отношений страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой являются страхователи и страховщики. Страховщиками являются юридические лица, которые получили соответствующую лицензию. Государственное регулирование в сфере страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой осуществляют Кабинет министров Украины, национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В соответствии с законом предметом договора страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой являются имущественные интересы страхователя, связанные с его страховыми рисками относительно выращенной, откормленной, выловленной, собранной, изготовленной первичной (без вторичной обработки и переработки) сельскохозяйственной продукции (товаров), указанной в группах 1B24 УКТ ВЭД по закону Украины "О Таможенном тарифе Украины", а именно относительно: урожая сельскохозяйственных культур; урожая многолетних насаждений; сельскохозяйственных животных, птицы, кролей, пушных зверей, пчелиных семей, рыбы и других водных живых ресурсов и животноводческой продукции.

В соответствии с законом перечень сельскохозяйственной продукции, страховых рисков, относительно которых осуществляется страхование с государственной поддержкой на соответствующий финансовый год, утверждается Кабинетом министров Украины.

Право страховать сельскохозяйственную продукцию имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, которые осуществляют свою деятельность на территории Украины и отвечают определенным Кабинетом министров Украины критериям (кроме нерезидентов).

Не подлежат страхованию с государственной поддержкой: урожай сельскохозяйственных культур, которые на протяжении трех или больше лет не давали урожая при их культивировании; урожай многолетних насаждений плодоносного возраста, которые не давали урожая на протяжении последних пяти лет; больные сельскохозяйственные животные, птица, кроли, пушные звери, пчелиные семьи, рыба и другие водные живые ресурсы и животноводческая продукция, а также те, которые находятся в зоне карантина или в зоне возникновения чрезвычайных эпизоотических обстоятельств.

Закон вступил в силу 1 июля 2012 года.