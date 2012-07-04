ВР внесла изменения в закон о регулировании производства и обращения спирта

Верховная Рада Украины приняла в целом закон «О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий” относительно функций уполномоченного органа.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 254 народных депутата из 267 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что субъекты ведения хозяйства, получившие предусмотренные данным Законом лицензии, подают в орган исполнительной власти, уполномоченного Кабинетом министров Украины выдавать такие лицензии, ежемесячно до 10 числа следующего месяца отчет об объемах производства и/или обращения (в том числе импорта и экспорта) спирта, алкогольных напитков и табачных изделий по форме, установленной этим органом.

Контроль за уплатой годовой платы за лицензии осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным Кабинетом министров Украины выдавать лицензии на производство или импорт, экспорт спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, оптовую торговлю спиртом, оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями. Для осуществления контроля субъект ведения хозяйства подает указанному органу копию платежного поручения с отметкой банка об уплате.

При этом предусмотрен штраф в случае неподачи или несвоевременного представления отчета или представления отчета с недостоверными сведениями об объемах производства и/или обращения (в том числе импорта и экспорта) спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в орган исполнительной власти, уполномоченного Кабинетом министров Украины выдавать соответствующие лицензии, - в размере 1700 гривень”.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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