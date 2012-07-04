Парламент принял закон о деятельности Аграрного фонда

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” относительно деятельности Аграрного фонда».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 255 народных депутатов из 268, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предоставляется право Аграрному фонду осуществлять реализацию или бесплатную передачу объектов государственного ценового регулирования из государственного интервенционного фонда определенному заемщику (сельскохозяйственному товаропроизводителю /товаропроизводителю). При этом это разрешается делать исключительно в связи с окончанием установленного срока хранения объектов государственного ценового регулирования, а также возникновения обстоятельств, которые могут привести к порче или ухудшению их качества до окончания срока хранения, при условии одновременной или последующей поставки в государственный интервенционный фонд того же количества и качества объектов государственного ценового регулирования в установленном Кабинетом министров порядке.

Кроме того, это можно делать при условии одновременной закладки объектов государственного ценового регулирования того же количества и качества; в порядке временного займа на договорных принципах с последующей поставкой в государственный интервенционный фонд того же количества и качества объектов государственного ценового регулирования или в случае невозможности их возврата – с возмещением денежной стоимости на день пересчета средств, но не меньше, чем на время отпуска в установленном Кабинетом министров порядке и т.п.

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