В Украине на 4 июля собрано 3,7 млн тонн зерна

В Украине, по данным на 4 июля, ранние зерновые и зернобобовые культуры собраны с 1,7 млн га площадей (17%) и намолочено 3,7 млн тонн зерна при средней урожайности 17,6 ц/га. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

Отмечается, что уборке подлежит 10,9 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса.

«Мы планируем собрать урожай пшеницы с площади 5 млн 865 тыс. га, ячменя - 3 млн 476 тыс. га, ржи - 303 тыс. га, овса - 310 тыс. га, гороха - 247 тыс. га. Сейчас ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,4 млн га, в том числе ячмень - на площади 474 тыс. га, горох - 80 тыс. га, озимый рапс - 52 тыс. га, озимая пшеница убрана на площади 828 тыс. га», - отметил министр.

«Учитывая урожайность степной и лесостепной полос Украины, мы ожидаем собрать около 20-21 млн тонн ранних зерновых», - добавил он.

Н.Присяжнюк подчеркнул, что неоднородность погодных условий в июне по-разному влияла на состояние сельскохозяйственных культур. Так, в западном, северном и центральном регионах, где влажность почвы была в основном достаточной, посевы находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Такая же ситуация наблюдается с посевами кукурузы, гороха, сои, гречихи, проса и сахарной свеклы и в зоне лесостепи и Полесья. В южном регионе формирование и налив зерна ранних зерновых культур происходили в условиях воздушной и почвенной засухи, что привело к низкорослости растений, изреженности посевов и щуплости зерна.

«В целом, высокие температуры воздуха и дефицит влаги ускорили созревание хлебов на 10-16 дней», - добавил Н.Присяжнюк.

Напомним, по предварительным прогнозам, производство зерна в текущем году ожидается на уровне 45-47 млн тонн.