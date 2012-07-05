Урожай пшеницы в Украине может составить свыше 14 млн тонн - Минагропрод

Урожай пшеницы в Украине в текущем году может составить 14,15 млн тонн, в том числе 8,49 млн тонн продовольственной и 5,66 млн тонн фуражной. Такие данные содержатся в разработанном Министерством аграрной политики и продовольствия прогнозном балансе спроса и предложения зерна на новый МГ.

По расчетам Минагропрода, производство ячменя составит 6,522 млн тонн, ржи - 0,669 млн тонн и овса - 0,512 млн тонн.

Планируется, что урожай кукурузы достигнет рекордных 23,768 млн тонн.

Урожай гречки ожидается в объеме 0,27 млн тонн и гороха - 0,332 млн тонн.

В целом, производство зерна в текущем году планируется в объеме 47,2 млн тонн, что на 17% ниже урожая 2011 г.

Напомним, Минагропрод ожидает, что предложение зерна в Украине в 2012-2013 маркетинговом году составит 60 млн тонн. «На рынок будет предложено более 60 млн тонн зерна. Они состоят из 48-49 млн тонн урожая текущего года и 12 млн тонн переходящих запасов. При внутреннем потреблении 27 млн тонн, переходящих запасах - 5 млн тонн, 27 млн тонн может быть на экспорт", - заявлял ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Николай Безуглый.

По расчетам Минагропрода, экспорт пшеницы в 2012/2013 МГ составит 8,3 млн тонн, в том числе продовольственной - 6,54 млн тонн, ячменя - 1,7 млн тонн и кукурузы - 15 млн тонн.

Н.Безуглый также спрогнозировал, что валовое производство масличных культур может быть на уровне 11-12 млн тонн.

Напомним,Гидрометцентр прогнозирует в текущем году снижение урожая зерновых, зернобобовых и крупяных культур на 22,3% по сравнению с предыдущим годом - до 44 млн тонн.

Справка УНИАН. В 2011 году Украина собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 году.