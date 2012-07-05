Азаров: хороший урожай - залог хороших валютных резервов и стабильного курса

Хороший урожай зерна - это залог хороших валютных резервов и стабильного курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом завил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Житомирской областной ТРК в Житомире.

"Хороший урожай означает, что к нам придет валюта. Это означает, что у нас будут стабильные валютные резервы, что, в свою очередь, значит, что и курс нашей национальной валюты будет стабильным", - сказал Н.Азаров.

Премьер напомнил, что за 2011/2012 маркетинговый год Украина экспортировала рекордное количество зерна - порядка 23 млн тонн.

"Многие предсказывали дефолт и падение гривни, пусть они успокоятся - у нас будет хороший урожай, хорошие валютные резервы и стабильная гривня", - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, урожай пшеницы в Украине в текущем году может составить 14,15 млн тонн, в том числе 8,49 млн тонн продовольственной и 5,66 млн тонн фуражной. Такие данные содержатся в разработанном Министерством аграрной политики и продовольствия прогнозном балансе спроса и предложения зерна на новый МГ.

По расчетам Минагропрода, производство ячменя составит 6,522 млн тонн, ржи - 0,669 млн тонн и овса - 0,512 млн тонн.

Планируется, что урожай кукурузы достигнет рекордных 23,768 млн тонн.

Урожай гречки ожидается в объеме 0,27 млн тонн и гороха - 0,332 млн тонн.

В целом, производство зерна в текущем году планируется в объеме 47,2 млн тонн, что на 17% ниже урожая 2011 г.

По расчетам Минагропрода, экспорт пшеницы в 2012/2013 МГ составит 8,3 млн тонн, в том числе продовольственной - 6,54 млн тонн, ячменя - 1,7 млн тонн и кукурузы - 15 млн тонн.

Напомним, в 2011 году Украина собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 году.