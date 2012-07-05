Гидрометцентр снизил прогноз урожая зерновых

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует снижение урожая зерновых и зернобобовых культур до 42 млн тонн из-за засухи и снижения урожайности кукурузы против ранее прогнозируемых 43,5-44 млн тонн. Об этом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Общий вал всех зерновых и зернобобовых по первому прогнозу мы называли 43,5 млн тонн. Но я думаю, что мы за счет кукурузы его уменьшим где-то до 42 млн тонн», - сообщила Т.Адаменко.

По ее словам, Гидрометцентр ранее прогнозировал урожай кукурузы в объеме 22 млн тонн, однако из-за засухи урожайность культуры будет снижена и валовой сбор уменьшится до 20-21 млн тонн. «Наш прогноз, который мы составили 25 июня, — это 22 млн тонн по кукурузе, но мы будем его уточнять и, возможно, немного снизим за счет именно юго-восточной части. Я думаю, на 1-1,5 млн тонн будет меньше — до 20-21 млн тонн», - сообщила Т.Адаменко. По ее словам, кукуруза сейчас в критической фазе развития и ближайшие 2 недели «решают ее судьбу».

Она отметила, что в текущем году условия для развития этой культуры намного хуже, чем в прошлом году, как по увлажнению почвы, так и за счет «теплового стресса». На сегодня теплообеспечение растений значительно превышает норму и идет их ускоренное развитие, которое приводит к уменьшению урожайности. В первую очередь это касается юго-восточной части Украины, где посевы кукурузы занимают значительные площади. «В этой части Украины ситуация хуже, чем в прошлом году... Уже очень сухой метровый слой почвы, и отмечается угнетение растений, засыхание листков, и даже уже пошли подкосы на зеленый корм, чтобы как-то спасти ситуацию, - сообщила начальник отдела.

Она отметила, что в начале июля на этой части Украины прошли дожди, но нельзя ожидать, что они значительно улучшат ситуацию, хотя некоторое «смягчение» условий произойдет «и те посевы, которые еще не совсем потеряны, имеют шанс немного прожить и дать урожай».

По словам Т.Адаменко, такие погодные условия приведут к снижению урожайности кукурузы на 30-50% в юго-восточной части — Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и АР Крым.

При этом в западных областях ситуация на уровне прошлого года - увлажнение почвы оптимальное и выше температурный фон.

Эксперт добавила, что прогноз урожая зерновых и зернобобовых будет откорректирован 20 июля.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует в текущем году урожай зерновых и зернобобовых в объеме 47,2 млн тонн, что на 17% меньше урожая 2011 г. При этом ожидается, что кукурузы будет собрано 23,768 млн тонн.

Справка УНИАН. В 2011 г. урожай зерна в Украине составил 56,7 млн тонн.