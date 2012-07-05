Украина должна сохранить позиции аграрного государства на внешних рынках – Присяжнюк

Правительство считает первоочередной задачей сохранить по результатам нынешней жатвы позиции Украины как аграрного государства на внешних рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил в четверг, 5 июля, журналистам во время рабочей поездки в Житомирскую область.

По словам Н.Присяжнюка, «В Украине жатва, наша первая правительственная задача - на внешних рынках сохранить позиции Украины как аграрного государства и расширить перечень стран, с которыми Украина торгует зерном».

По его убеждению, правительство сейчас делает все для того, чтобы минимизировать для аграриев «пиковые влияния дефицита средств на жатве», для чего в Украине уже введен максимальный форвардный принцип выращивания зерновых.

«Уже принят соответствующий закон и сейчас правительством отрабатывается механизм сельскохозяйственного страхования с 50-процентным участием государства в этих процессах, отрабатывается также механизм формирования страхового фонда за счет страховых компаний. Это все даст возможность и зернотрейдерам, и инвесторам покупать зерно по форвардным контрактам, это также позволит сельхозпредприятиям получать финансы на проведение жатвы своевременно», - подчеркнул Н.Присяжнюк.

Он также сообщил, что Аграрный фонд в этом году заключил соглашения с аграриями по форвардной системе на 1 млн тонн зерна. "Практически все контракты выполняются, мы минимизировали риски при поставках, хранении зерна”, - добавил министр.

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