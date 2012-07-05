Рост мировых цен на зерно компенсирует аграриям недобор урожая - Присяжнюк

Рост мировых цен на зерновые культуры компенсирует украинским сельхозтоваропроизводителям недобор урожая зерна, который, по предварительным данным, может достичь 7 млн тонн.

Об этом сегодня во время рабочей поездки в Житомирскую область заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщила УНИАН пресс-служба.

«Мы имеем определенные потери вала зерновых по сравнению с прошлым годом, но уровень мировых цен и показатели производства свидетельствуют, что цены компенсируют этот недобор. И я уверен, что те, кто в этом году занимались зерновыми, будут в выигрыше», - сказал министр.

Отмечается, что согласно последнему отчету Министерства сельского хозяйства США, из-за засухи в мире, в том числе в Америке и Европе, цены на зерновые начали расти.

«За последние 15 дней цена на ячмень в мире выросла на 30 долл. Также наблюдается рост цен и на пшеницу», - подчеркнул Н.Присяжнюк.

Также он отметил, что значительную роль в формировании цен на отечественные зерновые сыграли торги на Чикагской товарной бирже.

«Состоялись первые торги нашего причерноморского зерна на Чикагской бирже. Это уже сигнал для наших сельхозпроизводителей по формированию ценовых индикаторов», - подчеркнул министр.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур снизится на 17% против прошлого года и составит 47,2 млн тонн. При этом Укргидрометцентр прогнозирует урожай зерна в объеме 42-43,5 млн тонн.