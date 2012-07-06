Новая вспышка птичьего гриппа: почти миллион кур будут уничтожены в Мексике

Около миллиона кур будут уничтожены из-за опасного вируса птичьего гриппа H7N3 в западном штате Мексики Халиско, сообщают в четверг местные власти.

Всего вспышка заболевания коснулась хозяйств, в которых находятся примерно 2,5 миллиона птиц. Исследования были проведены на 129 фермах, больные птицы были выявлены на 24 из них. Сейчас на этих фермах объявлен карантин.

Между тем, новая вспышка птичьего гриппа уже привела к увеличению цен на куриное мясо и яйца в Мексике: за последние 15 дней цена куриных яиц выросла на 60% и достигла 24 песо за килограмм (1,8 доллара), в некоторых магазинах она уже составляет 30 песо (2,3 доллара), передает РИА "Новости".