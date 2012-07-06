ФАО снизила прогноз мирового производства пшеницы до 679 млн тонн

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) снизила прогноз мирового производства пшеницы в 2012-2013 маркетинговом году (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) на 2 млн тонн - до 679 млн тонн.

Об этом говорится в кратком обзоре спроса и предложения зерна, опубликованном организацией.

По прогнозам аналитиков ФАО, глобальное производство пшеницы уменьшится на 3,2% и составит 679 млн тонн, что на 2 млн тонн ниже июньского прогноза. Факторами снижения производства пшеницы эксперты называют сокращение производства в Австралии, Китае и Российской Федерации, которое будет более значительным, чем ожидаемый рост производства в странах Европейского Союза и в Марокко.

«Последний прогноз ФАО в отношении глобального производства зерновых в 2012 году остается на уровне 2 млрд 396 млн тонн, что представляет собой рекордный показатель, на 2% превышающий высокий показатель прошлого года, однако этот прогноз на 23 млн тонн ниже по сравнению с показателем, ожидавшимся в июне», - говорится в обзоре.

Отмечается, что прогноз урожая зерновых в мире в 2012 году резко снизился по сравнению с последним месяцем в связи с засухой, угрожающей потенциальному производству кукурузы в США.

«Прогноз в отношении глобального потребления зерновых в 2012-2013 годах несколько снизился (примерно на 6 млн тонн) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2 млрд 370 млн тонн, что, однако, на 1,8% будет превышать уровень потребления 2011-2012 годов. Прогноз в отношении потребления зерновых в качестве продовольствия составляет порядка 1 млрд 85 млн тонн, что на 1% выше по сравнению с предыдущим сезоном, и в целом соответствует темпам роста населения в мире», - говорится в обзоре.

Вследствие пересмотра прогноза глобального производства зерновых в сторону понижения следует также ожидать снижения прогноза в отношении глобальных запасов зерновых в сельскохозяйственном периоде, завершающемся в 2013 году. Нынешний уровень запасов составляет 536 млн тонн, что на 12 млн тонн ниже по сравнению с июньским прогнозом, но на 21 млн тонн, или 4%. выше по сравнению с их уровнем на начало периода.

«Вместе с тем, общее соотношение предложения и спроса в 2012-2013 годах остается благоприятным благодаря избыточным поставкам риса, являющегося основным продовольственным сырьем, а также достаточным экспортным поставками пшеницы и фуражного зерна», - говорится в обзоре.

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