В Украине достаточно сертифицированных складов для приема урожая - Госельхозинспекция

На сегодня мощность сертифицированных зерновых складов в Украине является достаточной, чтобы принять урожай 2012 года.

Как сообщил первый заместитель председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины Юрий Марчук 5-му каналу, сейчас насчитывается около 620 готовых элеваторов, и работа по сертификации продолжается.

«Работу по сертификации мы продолжаем проводить ежемесячно, только в июле около 40 элеваторов подали заявки на ее подтверждение. Работа важна, особенно в период подготовки к приему зерна, потому что речь идет не только о качестве работы самого элеватора, но, в первую очередь, его состоянии - протравливании, подготовке помещения и т.д. Впрочем, уже сегодня мощность сертифицированных зерновых складов в Украине является достаточной, чтобы принять урожай 2012 года», - отметил первый заместитель председателя Госсельхозинспекции.

Отмечается, что на сегодня наполненность зерновых складов составляет 26% от имеющейся емкости. «В среднем на элеваторах находится около 7 млн тонн зерна урожая 2011 года, по Украине составляет около 26%. Но каждый день уборка урожая поднимается на север Украины. Уже сегодня комбайны работают на территории Харьковской, Полтавской областей, ежедневно нарастает мощность приема зерна, и эта работа выполняется в достаточно стабильном темпе », - отметил Ю.Марчук.