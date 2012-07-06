В Полтавской области горят два гектара торфа

На территории Семеновского района Полтавской области возник пожар торфяных массивов общей площадью 1,9 га.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, глубина залегания торфяных пластов до 50 см.

К тушению привлечены 3 единицы пожарной и специальной техники, 2 мотопомпы и 18 человек личного состава МЧС области.

Подача воды к очагу пожара осуществляется по магистральной линии длиной около 1,5 км с помощью пожарно-насосной станции и мотопомпы из реки Хорол.

С целью своевременного выявления новых очагов возгораний работниками МЧС проводятся проверки прилегающих территорий.