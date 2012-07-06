Украина будет отдавать кредит Китаю ежегодными поставками 2-2,5 млн тонн зерна

Украина будет поставлять в Китай 2-2,5 миллионов тонн зерна ежегодно в рамках возвращения кредита.

Об этом в интервью газете «День» рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Подписанный меморандум предусматривает выделение Китайским экспортно-импортным банком в 2013 году 3 млрд долл. Детали сотрудничества сейчас согласовываются. Но могу сказать, что деньги будут выделяться траншами... Взамен Украина обязуется ежегодно поставлять кукурузу в Китай в объеме 2-2,5 млн тонн», - сообщил министр.

По словам Н.Присяжнюка, согласно предварительным договоренностям с китайцами, средства кредита будут направляться аграриям как оборотные средства.

Министр также отметил, что Китай хочет получить от Украины гарантии по кредитной программе. «Что конкретно это будет - договоренности пока нет. Рассматривается несколько вариантов: государственные гарантии за счет бюджетных средств или форвардные контракты на поставку кукурузы. То есть, в целом формат сотрудничества с Китаем - форвардное финансирование аграриев в пиковые периоды (жатва, посевная кампания) для удовлетворения их потребности в оборотных средствах», - сообщил Н.Присяжнюк.

Напомним, меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года.

Меморандум даст возможность Украине привлечь средства в объеме 3 млрд долл. на финансирование конкретных проектов в сельскохозяйственном секторе.

Финансирование вышеуказанного проекта Кабинет министров планирует осуществить за счет заемных средств. В связи с этим в Верховной Раде Украины был зарегистрирован правительственный законопроект о внесении изменений в госбюджет-2012. Документом предлагается осуществить заимствования в размере 24,3 млрд грн (3 млрд долл.) с соответствующей коррекцией предельного уровня дефицита госбюджета и предельного уровня государственного долга, при этом их абсолютные размеры после изменения не указываются.