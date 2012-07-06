В Украине уже собрано почти 5 млн тонн зерна

В Украине по состоянию на пятницу, 6 июля, сельхозпредприятия собрали 4,978 млн тонн зерна с 2,67 млн га что составляет 26% от запланированных площадей, средняя урожайность - 18,7 ц/га.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом сообщил директор департамента растениеводства Александр Демидов.

«Мы имеем сегодня 5 млн тонн зерна, из них пшеницы 3,3 млн тонн, ячменя - 1,5 млн тонн. Идет уборка ржи, гороха и рапса», - отметил он.

Всего, по прогнозу Минагропрода, урожай ранних зерновых ожидается на уровне 20-21 млн тонн. Он добавил, что среднее потребление страной продовольственного зерна оценивается в 6 млн тонн, а в наличии такого зерна урожая 2011 года на элеваторах - 6,5 млн тонн. При благоприятных погодных условиях урожай поздних зерновых, в частности кукурузы, ожидается на уровне 23 млн тонн. В целом валовой сбор прогнозируется на уровне около 45-47 млн тонн.

А.Демидов также добавил, что из-за засухи в ряде южных и восточных регионов сложная ситуация с ранними зерновыми - пшеницей и ячменем. Вместе с тем, он подчеркнул, что сейчас в уборочную кампанию уже включились центральные регионы страны: Киевская, Хмельницкая, Винницкая, Черкасская области, где сосредоточены основные объемы посевов пшеницы и где осадков было достаточно. Поэтому здесь средняя урожайность пшеницы и ячменя находится на уровне среднегодовых показателей - более 30 ц/га.

Он также добавил, что при таких жарких погодных условиях посевы пшеницы и ячменя менее поражены болезнями и вредителями, поэтому около 70% урожая, который на сегодня поступил на элеваторы, является продовольственным зерном.