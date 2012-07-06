Регионы, наиболее пострадавшие от засухи, подали заявки на 10 тыс. тонн семян

Регионы, наиболее пострадавшие от засухи, оформили заявки на 10 тыс. тонн семян озимой пшеницы из государственного резервного семенного фонда, что позволит обеспечить посевы основного массива озимой пшеницы под урожай 2013 года. Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, об этом сообщил директор департамента растениеводства Александр Демидов.

А.Демидов напомнил, что Кабмин в начале этого года выделил 20 млн грн на создание этого семенного фонда.

Он также добавил, что уже идет активная подготовка к осенней посевной кампании.