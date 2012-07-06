Завтра в Украине ожидается жара с дождем и грозами

Завтра ночью на Левобережье, в Карпатах и Крыму, днем в Украине местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах Крыма сильные ливни.

Ветер северо-восточный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье кое-где шквалы 15-20 м/с и град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в Закарпатье и Одесской области местами 35°; в Карпатах и горах Крыма ночью 13-18°, днем 19-24°.

В Киевской области в субботу ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°. В Киеве температура ночью 20-22°, днем 30-32°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°; в Днепре возле Киева 24°.