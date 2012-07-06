Кабмин намерен отказаться от дотирования крупных сельхозкомпаний в 2013 году — Присяжнюк

Правительство намерено отказаться от выплаты дотаций крупным сельхозкомпаниям в 2013 году.

Об этом в интервью газете «День» рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Уже сегодня бюджет будет переориентирован на поддержку малых предприятий, крестьян-единоличников и на создание кооперативов... В следующем году вообще отойдем от дотации для крупных компаний. Останутся только льготы для отрасли (НДС, единый фиксированный налог). С 2013 года большинство бюджетных дотаций будет направлено фермерам, малому бизнесу и единоличникам», - сообщил министр.

Он отметил, что до 2020 года единоличники будут производить минимум 40% всей сельскохозяйственной продукции. То есть их роль, а также малых предприятий будет усиливаться наряду с крупными хозяйствами. «В процессе земельного реформирования важно не потерять украинского крестьянина-единоличника», - добавил он.

При этом министр отметил позитивную динамику в создании кооперативов - за первый квартал их количество выросло на 30% — до 774 кооперативов.