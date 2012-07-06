Эксперты снизили прогноз экспорта зерна из Украины на 11%

Информационная компания "ПроАгро" пересмотрела в сторону снижения прогноз экспорта зерновых из Украины в 2012/13 маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. — июнь 2013 г.) – до 20,9 млн тонн, что на 11% ниже по сравнению с майским прогнозом.

В частности, "ПроАгро" прогнозирует, что экспорт пшеницы составит 4,6 млн тонн, что на 9% меньше по сравнению с 5,3 млн тонн в 2011/12 МГ, ячменя – 1,8 млн тонн, что на 28% ниже, и кукурузы – 14 млн тонн (без изменений).

Снижение прогноза экспорта связано, прежде всего, со снижением предложения зерновых в результате падения валового сбора на 22% по сравнению с 2011/12 МГ.

Тем не менее, нынешнее развитие ситуации на мировом рынке зерна позволяет прогнозировать, что снижение экспорта зерна из Украины может не означать для нашей страны падения поступлений от торговли зерном. Мировые цены, скорее всего, будут на 10-15% выше, чем в предыдущем сезоне, что компенсирует снижение объемов.

Директор информационной компании "ПроАгро" Николай Верницкий считает, что география экспорта зерна в новом сезоне из Украины практически не изменится. "Украина смогла доказать зарубежным покупателям, что ее зерно достойно их внимания. Падение ставок океанского фрахта будет только способствовать расширению географии нашего экспорта, и если еще лет пять назад поставки в Юго-Восточную Азию были скорее экзотикой, то теперь Украина успешно завоевывает рынки зерна Южной Кореи, Японии, Китая. Но традиционные рынки сбыта, на которые приходится львиная доля экспорта, останутся прежними – это юг Европы, Северная Африка и Ближний Восток".

"Правительство заявляет, что не собирается вводить ограничения на экспорт зерна в новом сезоне. Если оно сдержит свои обещания, даже с учетом падения валового сбора и экспорта Украина сможет сохранить свои позиции на мировом рынке зерна. Нормальное развитие экспорта также станет гарантией того, что новый зерновой сезон для украинских аграриев будет успешным", - отметил Н.Верницкий.

Экспорт гороха, согласно новому прогнозу компании "ПроАгро", в 2012/13 МГ снизится до 100 тыс. тонн (150 тыс. тонн в 2011/12 МГ), сорго – вырастет почти вдвое - до 335 тыс. тонн (170 тыс. тонн); проса будет экспортировано около 100 тыс. тонн.

В "ПроАгро" отмечают, что эксперты пересмотрели в сторону снижения прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых в Украине в 2012 г. – до 43,03 млн тонн, или на 9% ниже майского прогноза.

В частности, по основным зерновым культурам компания "ПроАгро" прогнозирует, что в 2012 г. Украина соберет 12,7 млн тонн пшеницы при урожайности 22,8 ц/га в весе после доработки, 6 млн тонн ячменя (18 ц/га), 22,1 млн тонн кукурузы (49,2 ц/га).

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