Экспорт ячменя из Украины может упасть до самого низкого уровня за 5 сезонов

Согласно прогнозу Информационной компании «ПроАгро», экспорт ячменя из Украины в 2012-2013 МГ снизится до самого низкого уровня за последние 5 сезонов – до 1,8 млн тонн, что на 28% меньше по сравнению с 2,5 млн тонн в 2011/12 МГ.

Ранее еще более низкий экспорт наблюдался в 2007/08 МГ – 1,04 млн тонн. Тогда урожай ячменя в Украине был аналогичен прогнозируемому в нынешнем сезоне - 6 млн тонн.

В этом году посевы ячменя существенно пострадали от неблагоприятных погодных условий в период посева и вегетации, в результате чего средняя урожайность культуры, по прогнозам аналитиков «ПроАгро», будет на четверть ниже прошлогодней.

Кроме того, посевы ячменя в Украине в последние годы сокращаются. За последние 5 сезонов они сократились на 17%.

Как отметил директор «ПроАгро» Николай Верницкий,»ячмень в Украине становится низкорентабельной, хоть и относительно низкозатратной зерновой культурой. Вероятно, что сокращение посевов ячменя продолжится, поскольку в кормах ячмень может быть успешно заменен кукурузой, производство которой в Украине сейчас активно наращивается, а цены, предлагаемые экспортерами товаропроизводителям, все меньше устраивают последних. Я бы не побоялся сказать, что ячмень – это «советская» культура, и в новых условиях хозяйствования выращивание его на огромных площадях может уйти в прошлое».

Особенностью экспорта ячменя в 2012/13 МГ станет вывоз значительного объема зерна прошлого урожая – порядка 600-700 тыс. тонн. Ограничительная политика государства по экспорту зерна в первой половине прошлого сезона привела в нагромождению больших запасов нереализованного ячменя – по оценкам экспертов, запасы ячменя в Украине на конец 2011/12 МГ составили порядка 2,5 млн тонн, что является рекордным показателем.

Отмечается, что десять лет Украина является основным поставщиком ячменя для Саудовской Аравии. В 2011/12 МГ 70% экспорта ячменя из Украины пришлось на Саудовскую Аравию. Это государство и другие страны Ближнего Востока останутся основными покупателями украинского ячменя и в 2012/13 МГ. Однако, даже при сохранении высокого спроса на украинский ячмень со стороны Саудовской Аравии, о поставке в эту страну 4 млн тонн ячменя, о чем недавно заявляло правительство Украины, не может быть и речи.

Менее прогнозируемыми являются позиции основных экспортеров ячменя в новом сезоне. По данным "ПроАгро", в 2011/12 МГ в тройку крупнейших вошли "Хлеб Инвестбуд", "Альфред С. Топфер Интернешнл (Украина)" и "Луис Дрейфус Украина Лтд". Позиция первой из них, по мнению операторов рынка, связана с развитием политической ситуации в стране и может измениться.