Фьючерсы на зерно на СВОТ за неделю существенно выросли

В период с 29 июня по 5 июля 2012 г. фьючерсные котировки на аграрную продукцию на американской бирже СВОТ выросли, сообщают эксперты Информационной компании "ПроАгро".

Сообщается, что июльский контракт на краснозерную мягкозерную озимую пшеницу укрепился в цене на 30,5 долл./т - до 302,03 долл./т EXW.

Поддержку рынку оказывали информация о сильной засухе в США, подорожание кукурузы и данные об ухудшении перспектив урожая в Причерноморском регионе.

По мнению экспертов, засуха в США является самой сильной за последние четверть века.

После июньских дождей улучшились перспективы производства пшеницы в Западной Европе. Аналитики отмечают, что теперь нужна сухая солнечная погода, чтобы избежать потерь урожая, снижения урожайности и ухудшения качества зерна.

Повышательное влияние также оказала информация о том, что Международный совет по зерну (IGC) снизил прогноз мирового производства пшеницы в 2012/13 МГ на 6 млн тонн - до 665 млн тонн. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в ряде стран, в том числе в России.

Цена фьючерса на кукурузу повысилась на 37,79 долл./т - до 302,34 долл./т EXW.

Основное повышательное влияние на рынок кукурузы имеет информация о засухе в США, которая привела к значительному ухудшению перспектив производства в стране. За последние 2 недели эта культура подорожала почти на 30%.

По данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 2 июня в хорошем и отличном состоянии находились 48% посевов кукурузы, что на 8% меньше показателя недельной давности.

Эксперты компании Cropcast снизили прогноз урожайности кукурузы в США с 153,3 бушель/акр до 150,6 бушель/акр. Прогноз производства уменьшен на 2,4% - до 13,179 млрд бушелей (334,8 млн тонн).

Фьючерс на сою подорожал на 41,89 долл./т - до 597,45 долл./т EXW. Факторами поддержки являлись опасения по поводу засухи и хороший спрос на американские бобы в связи с низким предложением южноамериканской продукции.

Согласно информации Минсельхоза США, состояние 45% посевов бобов оценивается как хорошее и отличное. Неделей ранее доля таких посевов составляла 53%.

Cropcast уменьшила прогноз урожайности сои с 40,6 бушель/акр до 40 бушель/акр. Прогноз урожая пересмотрен в сторону снижения на 1,7% до 2,962 млрд бушелей (80,6 млн тонн).