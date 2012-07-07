В Украине рост производства молока за пять месяцев составил 2,6%

Рост производства молока в Украине за первые 5 месяцев 2012 года составляет 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявил директор департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей Кваша, сообщили УНИАН в пресс-службе Минагрополитики.

«Производство молока во всех категориях хозяйств увеличилось на 107,5 тыс. тонн, или на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом, это увеличение состоялось на 13,7% за счет сельскохозяйственных предприятий», отметил С.Кваша.