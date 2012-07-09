Из-за непогоды урожай зерновых может сократиться до 40 млн тонн — УКАБ

Из-за непогоды урожай зерновых может сократиться до 40 млн тонн. Такое мнение экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) сообщила УНИАН пресс-служба.

Отмечается, что засушливые погодные условия июня, которые наблюдались почти на всей территории Украины, негативно повлияли на посевы ранних зерновых культур, в связи с чем прогнозируется уменьшение урожая зерновых в Украине на 3 млн тонн - до 44 млн тонн, «а при дальнейшем ухудшении погоды урожай зерновых можно ожидать на уровне около 40 млн тонн».

"Это подтверждают первые результаты уборки урожая, которые в этом году начались на две недели раньше, чем обычно. По состоянию на 9 июля в Украине обмолочено около 3,6-3,7 млн га при средней урожайности ранних зерновых на уровне 19-19,5 ц/га (в 2011 году - 28,4 ц/га). Наиболее активно проводится уборка урожая на юге и востоке Украины», − сообщил эксперт аграрных рынков УКАБ Роман Сластен.

По словам специалиста, вследствие дефицита влаги и высоких температур ранние зерновые сформировали довольно слабый колос. Поэтому урожай зерновых прогнозируется на уровне 44 млн тонн, а если засушливые погодные условия продлятся еще в течение 2-3 недель, ожидаемый валовой сбор зерновых может сократиться до 40 млн тонн.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует в текущем году урожай зерновых и зернобобовых в объеме 47,2 млн тонн, что на 17% меньше урожая 2011 г.

Справка УНИАН. В 2011 г. урожай зерна в Украине составил 56,7 млн тонн.

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