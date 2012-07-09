Ветеринары Таможенного союза проинспектируют Госветфитослужбу Украины

На текущей неделе специалисты ветеринарной медицины России, Казахстана и Беларуси начнут изучение эффективности инспекционной системы

Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что, прежде всего, специалистов Таможенного союза будет интересовать, насколько Госветфитослужба может гарантировать безопасность продукции животного происхождения, которая экспортируется в Россию, Казахстан и Беларусь.

Также в рамках аудита будет проведена проверка продукции животного происхождения украинских предприятий и заинтересованных в ее поставках на территорию стран Таможенного союза.