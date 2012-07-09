На развитие оптовых рынков сельхозпродукции выделят 246 млн грн

На развитие оптовых рынков сельхозпродукции в текущем году планируется выделить 246 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на директора департамента экономического развития и аграрного рынка Сергея Квашу.

«Значительная сумма средств была использована на развитие рынков в течение предыдущих лет. В 2010 году из государственного бюджета была оказана помощь в объеме 36 млн грн. В прошлом году эта сумма составила уже 198 млн грн, в 2012 году прогнозируется, что эта сумма достигнет 246 млн грн», - сообщил С.Кваша.

Он отметил, что торговля на оптовых рынках выгодна не только покупателю, который может купить продукцию по справедливой цене, но и производителю.

«Оптовый рынок является местом встречи производителя продукции и потребителя. Здесь есть уникальная возможность, которая отсутствует в торговых сетях - за товар сразу получить деньги. В торговых сетях существуют расчеты с рассрочкой платежей до 90 дней и много других условий », - отметил специалист.

Также С.Кваша подчеркнул, что, развивая сеть оптовых рынков сельхозпродукции по всей стране, государство создает сферу, в которой должна формироваться система ценообразования, наиболее благоприятная для украинского потребителя.