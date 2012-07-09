Азаров планирует за несколько лет обеспечить украинцев отечественными фруктами

В ближайшие несколько лет правительство намерено решить проблему полного обеспечения страны фруктами украинского производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое заявление премьер-министр Украины Николай Азаров сделал во время рабочей поездки в АР Крым.

«В стране строится система оптовых рынков, налаживается логистическая система быстрой доставки фруктов к потребителям. Эта вся система и комплексный подход позволит нам в ближайшие несколько лет решить проблему полного самообеспечения нашей страны фруктами, за исключением экзотичных», - отметил Н.Азаров.

Он объяснил, что внимание правительства обращено к этой проблеме в связи с большим количеством импортных фруктов на украинских прилавках.

«Если взять наш прилавок, то фрукты, виноград - на три четверти это импорт, а если импорт персика, то, значит, фрукт очень серьезно обработан ядохимикатами, консервантами. Если летом еще приблизительно две трети отечественной продукции, то зимой у нас три четверти фруктов составляет импорт», - отметил премьер-министр.

Чтобы изменить ситуацию, по словам Н. Азарова, правительство способствовало увеличению производства фруктов и винограда путем введения соответствующих компенсаций и возобновления 1,5% сбора на возобновление виноградников. Премьер-министр напомнил о программе создания современных овощехранилищ. «Это мощная программа, и уже за 1,5 года, которые она работает, удалось построить большое количество овощехранилищ», - сказал Н.Азаров.

Напомним, с этого года Минагропрод вводит государственную компенсацию на высадку садов и виноградников для единоличников и фермеров, которые содержат сады от 20 соток. В этом году на эти цели запланировано направить более 1 млрд грн, из которых 85% - на компенсацию за высаженные сады и виноградники.