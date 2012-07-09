В Бердичеве - массовое отравление, госпитализированы 23 человека

Житомирская областная санэпидемстанция проверяет информацию о массовом отравлении в Бердичеве, где с симптомами пищевого отравления в больницу госпитализировано 23 человека.

Об этом УНИАН сообщили в отделении гигиены питания облСЭС.

В отделении также отметили, что официальных данных относительно чрезвычайной ситуации ведомство пока не имеет, в то же время информационные сообщения в СМИ привлекли внимание общественности, и в СЭС постоянно звонят по телефону журналисты и жители области.

Как сообщал УНИАН, в Бердичевскую городскую больницу обратились 23 человека (15 взрослых и 8 детей) с симптомами пищевого отравления, среди детей есть малыши. Результаты бактериологических анализов пострадавших будут готовы через несколько дней.

Как сообщил житель города Назар Вознюк, мать которого находится среди госпитализированных, пострадавшие ели пирожные из местного магазина.