Завтра грозовые дожди пройдут в большинстве областей Украины

На завтра синоптики прогнозируют грозовые дожди в большинстве областей Украины.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы 15-20 м/с, в отдельных пунктах град; температура ночью 15-20°, днем 25-30°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 18-23°. На остальной территории без осадков; температура ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 29-34°. Ветер в западной половине преимущественно северный, в восточной половине южный, 5-10 м/с.

В Киевской области завтра будет переменная облачность. Грозовые дожди, местами сильные. Ветер северный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

В столице - грозовые дожди, ночью и во второй половине дня сильные ливни. Ветер северный, 5-10 м/с, при грозах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

10 июля температура воды составляла в Черном и Азовском морях 24-25°; в Днепре в районе Киева 25°.