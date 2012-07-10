В Бердичеве возбуждено уголовное дело по факту массового отравления

В Бердичеве на Житомирщине возбуждено уголовное дело по факту массового отравления людей.

Как сообщила сегодня корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, ведомство взяло под контроль расследование дела, возбужденного Бердичевским горотделом милиции по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массового отравления) Уголовного кодекса Украины.

По словам Т.Гоши, уже есть определенные результаты расследования этого резонансного дела.

"В частности, установлено, что на протяжении 8 и 9 июля в Бердичевскую центральную городскую больницу было госпитализировано более 20 человек с подозрением на бактериально-кишечную инфекцию. Во время проверки обнаружено, что в Бердичеве на частном кондитерском предприятии нарушены правила и нормы при изготовлении и хранении пищевых продуктов, что повлекло пищевое отравление потребителей изготовленной продукции", - сказала Т.Гоша.

В настоящее время продолжается досудебное следствие, устанавливаются виновные.

Как сообщал УНИАН, 7-9 июля в Бердичеве с пищевым отравлением были госпитализированы 24 человека, среди которых 8 детей.