Убытки аграриев от засухи составят 5,6 млрд грн

Сельхозтоваропроизводители Украины недополучат около 3,5 млн тонн ранних зерновых в результате неблагоприятных погодных условий, что эквивалентно материальным убыткам в размере 5,6 млрд грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса.

По информации УКАБ, засуха и жара, которые охватили полностью Юг и Восток страны, и частично центральные регионы Украины, не дали возможности сформировать ожидаемый урожай. В результате в степной зоне при ожидаемой урожайности ранних зерновых в 22 ц/га на сегодня собирают только 16 ц/га.

Эксперты УКАБ отмечают, что низкая урожайность автоматически увеличивает себестоимость выращенной продукции. По расчетам УКАБ, в среднем себестоимость производства ранних зерновых в т.г. составляет 1,8-2 тыс. грн/т, тогда как цены реализации, в зависимости от качества, составляют 1,5-1,7 тыс. грн/т. «То есть, убыточность производства составляет 15-20%, а сельхозтоваропроизводители теряют 300-400 грн на каждой тонне», - отмечают в УКАБ.

«Уже очевидно, что мы недосчитаемся в большинстве регионов Украины тех показателей урожайности, каких ожидали... и на сегодняшний день уже большинство производителей с большими убытками», - отметил А.Лисситса.

Он напомнил, что УКАБ прогнозирует урожай зерновых на уровне 44 млн тонн, «а если засушливые погодные условия продлятся еще в течение 2-3 недель, ожидаемый валовой сбор зерновых может сократиться до 40 млн тонн».

Напомним, в 2011 г. объем производства зерна в Украине составил 56,7 млн тонн.

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