ГПЗКУ закупила более 2,6 млн тонн зерна

На заготовительные филиалы ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ОАО «ГПЗКУ») по итогам 2011/2012 маркетингового года (МГ, июль 2011-июнь 2012 гг.) поступило 2,634 млн тонн зерна, что на 1,167 млн тонн. больше, чем в 2010/2011 МГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что через портовые элеваторы отгружено 1,56 млн тонн зерна, тогда как в прошлом МГ — 0,329 млн тонн.

Напомним, что общая рабочая емкость 44 подразделений-филиалов Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов — 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.