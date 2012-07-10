Аграрные ассоциации просят Кабмин приостановить повышение нормативной оценки земли

Аграрные ассоциации обратились к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой приостановить повышение нормативной денежной оценки сельскохозяйственной земли.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса, это обращение подписали руководители УКАБ, Аграрного Союза Украины и Ассоциации фермеров и приватных землевладельцев.

В обращении говорится, что повышение нормативной денежной оценки земли сельхозназначения в 1,756 раза, по оценкам организаций, приведет к дополнительным потерям производителей в размере свыше 4,5 млрд грн, что негативно отразится на финансово-хозяйственной деятельности компаний.

«Для недопущения негативных тенденций, обращаемся к вам с просьбой... приостановить действие постановления Кабмина от 31 октября 2011 г. № 1185 «О внесении изменений в Методику нормативной денежной оценки земли сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов» до разработки обоснованной нормативной денежной оценки земель, которая будет отвечать экономическим реалиям», - говорится в обращении.

Кроме того, общественные организации просят правительство возобновить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте зерновых и технических культур. Отмечается, что в условиях, когда Украина является нетто-экспортером зерновых и технических культур, невозмещение НДС приводит к снижению закупочных цен на эти культуры на 15-17% не только при экспорте зерна, но и при реализации на внутреннем рынке «и фактически выхолащивает льготный режим налога на добавленную стоимость для сельхозтоваропроизводителей».

В связи с этим, УКАБ, Аграрный союз и АФПЗУ просят возобновить возмещение НДС при экспорте зерновых и технических культур.

По мнению экспертов, выполнение этих просьб позволит частично нивелировать негативное влияние второй волны финансово-экономического кризиса на аграрный сектор Украины.