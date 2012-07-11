В Киеве объявлено штормовое предупреждение
08:59, 11 июля 2012Агро
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Министерство чрезвычайных ситуаций Украины объявило штормовое предупреждение в Киеве на 11 июля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Как говорится в сообщении, по прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС, на протяжении 11 июля в Киеве ожидаются грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.
"Во второй половине дня 11 июля в городе пройдут сильные ливни", - проинформировали в МЧС.
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