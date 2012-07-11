ЕБРР предоставит производителю томатной пасты Agrofusion кредит на 20 млн долл.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит на сумму 20 млн долл. украинскому вертикально-интегрированному производителю томатной пасты Agrofusion.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон УСОВ.
По его информации, соответствующее решение Совет директоров банка принял во вторник, 10 июля.
Привлекаемые средства планируется использовать для реструктуризации баланса, среднесрочного рабочего капитала и капитальных расходов.
Справка УНИАН. Группа компаний «Agrofusion» – один из крупнейших производителей томатной пасты в Украине. Производит томатную пасту ТМ «Инагро».
Компания владеет двумя заводами – «Южный» в Херсонской области и «Северный» в Николаевской области. Общая производственная мощность заводов – 300 тыс. тонн в сезон.
Холдинг обрабатывает 12 тыс. га земель.