ЕБРР предоставит производителю томатной пасты Agrofusion кредит на 20 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит на сумму 20 млн долл. украинскому вертикально-интегрированному производителю томатной пасты Agrofusion.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон УСОВ.

По его информации, соответствующее решение Совет директоров банка принял во вторник, 10 июля.

Привлекаемые средства планируется использовать для реструктуризации баланса, среднесрочного рабочего капитала и капитальных расходов.

Справка УНИАН. Группа компаний «Agrofusion» – один из крупнейших производителей томатной пасты в Украине. Производит томатную пасту ТМ «Инагро».

Компания владеет двумя заводами – «Южный» в Херсонской области и «Северный» в Николаевской области. Общая производственная мощность заводов – 300 тыс. тонн в сезон.

Холдинг обрабатывает 12 тыс. га земель.