Азаров обещает обеспечить страну овощами и фруктами украинского производства

В ближайшие несколько лет правительство намерено полностью обеспечить страну овощами и фруктами украинского производства по стабильным ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время заседания Кабинета министров.

"В ближайшие несколько лет правительство намерено решить проблему полного обеспечения страны овощами и фруктами украинского производства по стабильным ценам. Это вполне возможно", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что правительство ввело стимулирование создания современных овоще- и фруктохранилищ и тепличных хозяйств – через систему частичной компенсации потраченных на строительство средств.

Кроме того, при бюджетной поддержке формируется система оптовых рынков, налаживается логистика.

"Уже заработали оптовые рынки в таких городах как Киев, Львов, Донецк. Еще на 8 объектах осуществляются строительные работы, и значительная часть мощностей будет введена до конца этого года", - отметил премьер-министр.