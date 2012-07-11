Кабмин может снизить нормативную денежную оценку сельхозземли

Правительство может снизить нормативную денежную оценку сельхозземли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Скорее всего, будет внесено предложение правительства на рассмотрение относительно изменений в это постановление (об увеличении нормативной денежной оценки сельхозземли – УНИАН) об уменьшении нормативной денежной оценки где-то на уровень коэффициента 1,3-1,35 от предыдущего показателя», - сказал Н.Присяжнюк.

Он отметил, что больше года назад правительство своим постановлением увеличило нормативно-денежную оценку сельзхозземли на коэффициент 1,756.

Министр подчеркнул, что на сегодня от сельхозпроизводителей поступает много замечаний и предложений, «и мы видим, что сельхозпроизводители сегодня находят любые методы, чтобы не оплачивать стоимость по паям».

Как сообщал УНИАН, ряд аграрных организаций обратились к правительству с просьбой приостановить действие постановления Кабмина от 31 октября 2011 г. № 1185 «О внесении изменений в Методику нормативной денежной оценки земли сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов» до разработки обоснованной нормативной денежной оценки земель, которая будет отвечать экономическим реалиям.

В частности, в обращении отмечалось, что повышение нормативной денежной оценки земли сельхозназначения в 1,756 раза, по оценкам организаций, приведет к дополнительным потерям производителей в размере свыше 4,5 млрд грн, что негативно отразится на финансово-хозяйственной деятельности компаний.