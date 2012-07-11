Украина уже собрала 8 млн тонн зерна нового урожая - Азаров

Украина собрала 8 млн тонн зерна нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Зерно собрано с 4 млн га, это свыше 40% общей площади. Мы имеем сегодня 8 млн тонн зерна нового урожая», - сказал премьер-министр.

Н.Азаров подчеркнул, что это «достаточно неплохие показатели» и собранного зерна будет достаточно и для внутреннего потребления, и для экспорта. Он добавил, что, учитывая конъюнктуру на внешних рынках, украинское зерно будет иметь хорошую цену, «а это означает, что аграрии могут рассчитывать не только на возврат вложенных средств, а и на пристойную прибыль».

Напомним, правительство планирует производство зерна в текущем сезоне в объеме 45-47 млн тонн, против 56,7 млн тонн в 2011 году.