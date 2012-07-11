Украина планирует в ближайшие 2-3 года увеличить экспорт семян в 10 раз – до 1 млрд грн

Украина рассчитывает в ближайшие 2-3 года увеличить экспорт семян в 10 раз – до 1 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Безуглый.

«Мы ставим себе задание увеличить экспорт семян на протяжении ближайших 2-3 лет в 10 раз, чтобы стоимость экспорта превысила 1 млрд грн», - сказал Н.Безуглый.

Он отметил, что в прошлом году экспорт семян из Украины вырос в 3,5 раза и достиг первого значительного показателя в 100 млн грн.

По словам замминистра, основанием для планов увеличения экспорта семян являются договора, которые подписали украинские ученые с ведущими производителями семян, в частности, подписано соглашение о сотрудничестве с компаниями «Пионер» и «Монсанто» о совместном выведении сортов и гибридов на территории Украины.

Кроме того, по словам Н.Безуглого, до 1 августа текущего года будет подписан первый договор с международной компанией «Лимагрейн» о распространении в странах Северной и Латинской Америки, Евросоюза и СНГ семян и сортов озимой пшеницы украинской селекции.

Н.Безуглый отметил, что компания «Лимагрейн» готова финансировать этот проект, и подготовку и подписание этого соглашения планируется завершить до августа текущего года.