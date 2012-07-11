Вопрос выдачи сертификатов качества зерна урегулируют "немедленно" - поручение Азарова

Премьер-министр Николай Азаров поручил министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку урегулировать вопрос выдачи сертификатов качества на зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания Кабинета министров.

"Обращаю внимание министра. Ко мне обращаются крестьяне по поводу того, что, в отличие от предыдущих лет, они не могут получить официальные заключения от лабораторий Государственной сельскохозяйственной инспекции относительно качественных характеристик зерна нового урожая. Я поинтересовался: в чем причина? И оказалось, что чиновники так увлеклись реорганизацией, что своевременно не позаботились об аккредитации этих лабораторий", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что этот вопрос нужно урегулировать немедленно.

"Крестьяне должны получить объективную оценку качества зерна. Без волокиты и лишних расходов. Я прошу срочно оформить это в виде поручения правительству", - подчеркнул Н.Азаров.