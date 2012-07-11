Завтра почти на всей территории Украины ожидаются сильные ливни

Завтра, 12 июля, почти на всей территории Украины ожидаются сильные ливни.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Грозовые дожди, в западных областях, а днем и в северных и большинстве центральных областей местами сильные ливни, шквалы 15-20 м/с, в отдельных пунктах град», - говорится в сообщении.

Температура в западных областях ночью 13-18°, днем 21-26° (в Карпатах ночью 10-15°, днем 15-20°); на остальной территории ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 25-30°, на востоке и юге местами 32-34°.

В Киеве и Киевской области сохранится переменная облачность, грозовые дожди, днем местами сильные ливни, в отдельных пунктах град. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем при грозах кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура ночью по области 15-20°, днем 25-30°; в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°.

Сегодня, 11 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 24-26°; в Днепре возле Киева - 26°.