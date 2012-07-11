В Одессе прошел сильный ливень: уровень воды на улицах доходит до полуметра

В среду, 11 июля, в Одессе прошел сильный ливень, превративший улицы города в бурлящие потоки.

Как сообщает сайт Думская.net, часть жилмассива Таирова, центр города, а также Балковская и Пересыпь залиты водой. Автомобили практически плывут по заполненной водой улицам. Также движение автотранспорта затрудняется тем, что в некоторых местах от сильного ветра проезжая часть завалена массивными ветками.

Как видно на фотографиях сайта, уровень воды местами доходит до полуметра. Так же сайт сообщает, что по словам очевидцев в отдельных районах прошел град размером с грецкий орех.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Арцизе в результате ливня и шквального ветра были затоплены 5 частных жилых домов, подтоплено около 200 жилых домов, надворных сооружений и подвалов. Также были подтоплены и Арцизские РЭС. В связи с этим было прекращено энергоснабжение 15 тысяч жителей города Арциз, 4 сельских населенных пунктов района и фермы с поголовьем 14 тысяч свиней.

Подтопление железнодорожного депо станции Арциз не повлияло на движение поездов межрайонного сообщения.