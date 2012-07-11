Инспекторы Таможенного союза начали аудит Госветфитослужбы Украины

Специалисты ветеринарной медицины России, Казахстана и Беларуси вчера начали изучение эффективности инспекционной системы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госветфитослужбы.

Восемнадцать инспекторов разделились на четыре группы, которые уже начали аудит отечественных предприятий и отделений ветслужбы в регионах.

Вчера в Киеве состоялась встреча Главы Госветфитослужбы Владимира Горжеева с инспекторами, а также посещение испытательного центра Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Сегодня специалисты ветеринарной медицины стран Таможенного союза посетили ООО «Белоцерковский молочный комбинат».

Сейчас первая группа инспекторов отправилась в Херсонскую область, вторая - в Донецкую, третья - в Житомирскую, четвертая - в Одесскую.

В планах аудиторов – посетить еще 10 областей, а также АР Крым. Подведение итогов аудита состоится 20 июля в Киеве.

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