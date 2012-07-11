Эксперты прогнозируют урожай масличных в объеме 13,3 млн тонн

Урожай масличных культур в Украине в 2012 г. может составить 13,3 млн тонн, что на 3% превысит показатель прошлого года.

Об этом сообщила аналитик ИА «АПК-Информ» Юлия Иваницкая в своем выступлении на круглом столе «Урожай масличных культур в Украине в 2012 г.».

По словам эксперта, прирост посевной площади под масличными за счет подсолнечника и сои на 8% по сравнению с 2011 г. – до 7,58 млн га, компенсирует снижение средней урожайности на 5% - до 18,3 ц/га.

В частности, по оценкам Ю.Иваницкой, в текущем году в Украине соберут 9,32 млн тонн подсолнечника с площади 5,2 млн тонн при урожайности 17,9 ц/га. Эксперт отметила, что на сегодняшний день состояние большей части посевов масличных оценивается как хорошее и удовлетворительное. Однако данный прогноз будет достижим лишь при условии, что в ближайшие дни выпадут осадки, поскольку уровень продуктивной влаги в почве достиг критического уровня.

Прогноз урожая рапса составляет 1,39 млн тонн, что станет минимальным показателем за последние 5 лет. Площадь уборки оценивается на уровне 660 тыс. га (наименьшая за 6 лет), однако средняя урожайность станет рекордной – 21,1 ц/га. Существенное снижение урожайности рапса на юго-востоке Украины будет компенсировано ее улучшением в зоне Лесостепи и Полесья.

Производство сои в Украине продолжит свой рост и в 2012 г. Так, урожай составит 2,6 млн тонн (на 15% больше 2011 г.), площадь уборки - 1,34 млн га (+20%) и урожайность – 19,6 ц/га (-4%).