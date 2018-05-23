Урожай -2012: Чикагская биржа не позволит Кабмину своевольничать

Погодные условия в этом сельскохозяйственном сезоне стали настоящим испытанием для производителей зерна - засуха и морозы нанесли значительный ущерб посевам зерновых. Эксперты с каждым днем озвучивают все более пессимистические прогнозы урожая 2012 года, однако утверждают, что он будет в пределах среднего за несколько последних лет. А значит полученного зерна хватит и для удовлетворения внутренних потребностей, и для поставок на мировой рынок. Единственное, что может стать этаким поводом для ограничения экспорта зерновых - желание власти под выборы задобрить электорат уверениями, что "хлеб не подорожает", так как "примут все меры, чтобы не допустить"...

Испытание 12 месяцами

Сезон, действительно, не баловал производителей зерна. Осенняя засуха прошлого года, ставшая рекордной за последние 50 лет, сменилась зимними морозами с температурой ниже минус 30 градусов, и все это увенчалось весенне-летней засухой. Такие природные катаклизмы нанесли значительный ущерб посевам зерна - часть из них не взошла осенью, часть - вымерзла зимой. И если уборка озимых и ранних яровых сейчас в разгаре, то для поздних культур до сих пор складываются неблагоприятные условия.

В связи с этим первые прогнозы урожая зерновых в 50 млн тонн оказались слишком оптимистичными и сейчас эксперты с каждым днем озвучивают все более пессимистические ожидания. Жаркая погода привела к низкорослости растений, ускоренной вегетации и аномально раннему созреванию посевов всех колосовых - в среднем на 5-15 дней раньше среднегодовых сроков, в результате чего зерно сформировалось маловесным, щуплым, а на отдельных площадях посевы «выгорели», не успев развиться.

Надежда на то, что вал зерновых «вытянет» кукуруза, площади под которой на сегодня достигли рекордных показателей, в частности, и за счет того, что ею пересевали погибшие озимые, вряд ли оправдается. В критической фазе формирования урожая кукурузы в Украине установилась жара, достигающая рекордных показателей - Укргидрометцентр фиксировал разогрев почвы на полях до 70 градусов, что негативно влияет на растения и приводит к ускоренным темпам их развития, а, соответственно, снижает урожайность культур.

Очевидно, что такие погодные условия не позволят собрать такой же большой урожай зерна, как в 2011 году - 56,7 млн тонн. На сегодня прогнозы специалистов расходятся: аграрное министерство ожидает 45-47 млн тонн зерна, Гидрометцентр более скромен – 42 млн тонн, а эксперты ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» считают, что при пессимистичном развитии событий Украина может надеяться на урожай не более 40 млн тонн. Относительно структуры урожая зерновых, то наибольшую долю займет кукуруза - ее урожай Гидрометцентр прогнозирует в объеме 20-21 млн тонн, что немногим больше показателя 2011 года, который стал рекордным по сбору этой культуры. Урожай озимой пшеницы эксперты ожидают на уровне 12,5 млн тонн, что на 42% меньше, чем в 2011 году. Ячменя Украина соберет рекордно мало - около 6 млн тонн против 9 млн тонн в прошлом году. Таким образом, все культуры, кроме кукурузы, показывают падение урожая от 10 до 50%.

Между тем, не стоит пугаться отмеченных цифр. Урожай абсолютно в пределах среднего за несколько последних лет. Эксперты утверждают, что собранного зерна хватит и для удовлетворения внутренних потребностей страны (нельзя забывать еще и о переходящих запасах зерна урожая 2012 года, которые по официальной оценке составляют 12 млн тонн, а по экспертной - 9 млн тонн, в том числе 5 млн тонн - пшеницы), и для поставок на мировой рынок.

Минагропрод в начале года оценивал возможный экспорт зерна в 26 млн тонн, затем снизил прогноз до 23 млн тонн, а сейчас министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк говорит, что экспорт составит не более 20 млн тонн. Эксперты считают, что Украина сможет безболезненно поставить на внешние рынки около 21 млн тонн зерна, что немногим меньше итогов экспорта в 2010-2011 МГ.

Мировой украинский аграрий

Неутешительные прогнозы будущего урожая, поступающие из Украины, России и США, то есть, от крупнейших игроков на мировом зерновом рынке, подогревают цены на зерновые. С 29 июня по 5 июля фьючерсные котировки на аграрную продукцию на американской бирже СВОТ стремительно выросли. Июльский контракт на краснозерную мягкозерную озимую пшеницу поднялся в цене на 30,5 долл./т - до 302,03 долл./т EXW. Влияние на ценовую ситуацию также оказала информация о том, что Международный совет по зерну (IGC) снизил прогноз мирового производства пшеницы в 2012/13 МГ на 6 млн тонн - до 665 млн тонн, что связано с неблагоприятными погодными условиями в ряде стран. Цена фьючерса на кукурузу повысилась на 37,79 долл./т - до 302,34 долл./т EXW.

В таких условиях украинский аграрий имеет шансы заработать, даже при снижении урожая. Министр агрополитики надеется, что рост мировых цен на зерновые культуры компенсирует отечественным сельхозтоваропроизводителям недобор урожая.

«Мы имеем определенные потери вала зерновых по сравнению с прошлым годом, но уровень мировых цен и показатели производства свидетельствуют, что цены компенсируют этот недобор. И я уверен, что те, кто в этом году занимались зерновыми, будут в выигрыше», - считает Присяжнюк.

Однако аграрии смогут заработать на зерне только в том случае, если правительство не ограничит их в экспорте. Пока и профильное ведомство, и премьер-министр заявили, что выращенного зерна будет достаточно для удовлетворения как внутренних потребностей, так и экспортных поставок.

По словам Присяжнюка, есть механизмы и резервы, которые гарантируют Украине надежную продовольственную безопасность на протяжении года. «У нас хватит зерна для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность на год, нужно 6 млн тонн продовольственного зерна, а нынешний урожай зерновых ожидается в объеме 44 млн тонн. Используя для собственных потребностей только 65% объема производства агропродукции, Украина имеет все возможности для того, чтобы сосредоточиться на поставках своей продукции на внешние рынки», - отмечает министр.

Эксперты также подчеркивают, что урожай даже в 40 млн тонн - не самый маленький, бывали годы, когда Украина собирала вдвое меньше. Так что пока экономически обоснованных оснований для ограничения экспорта зерновых нет. Но специалисты предостерегают - рост мировых цен непременно повлечет за собой повышение внутренних цен на зерно, а это в свою очередь приведет к подорожанию продуктов. «При таком валовом сборе теоретически не должно быть запретов, но мы можем столкнуться с ситуацией, когда мировые цены в результате снижения прогнозов производства ряда культур в некоторых ключевых регионах будут достаточно высокими. Это приведет к росту внутренних цен на зерновые, что может за собой потянуть рост цен на многие продукты питания, и в результате, возможно, что правительство примет решение (решение об ограничении экспорта зерна - ред.). Но дело в том, что это всегда непредсказуемо», - отметил директор консалтинговой компании «ПроАгро» Николай Верницкий.

Эксперты также отмечают, что перед выборами правительство абсолютно не заинтересовано в повышении цен на продукты и хлеб, стоимость которого в сознании населения до сих пор служит индикатором благополучия. «В Украине уже на протяжении нескольких сезонов причины для повышения цен на хлеб есть, тем не менее, его стоимость остается достаточно стабильной. Данный вопрос экономический и политический - цена на хлеб в Украине не зависит от цены на зерно, не зависит от желания товаропроизводителей, она зависит исключительно от желания местных органов власти», - отмечает Верницкий. Поэтому не исключено, что правительство, чтобы не допустить подорожания продуктов, может захлопнуть перед аграриями "ворота" на экспорт.

Кроме того, не стоит забывать, что с июня 2012 года украинская пшеница торгуется на Чикагской бирже, а это предполагает определенную предсказуемость государственной политики в этой сфере. Значит, правительство не сможет просто так, безнаказанно, запрещать или ограничивать экспорт, поскольку такой шаг может аукнуться определенными санкциями или сворачиванием деятельности биржи в Украине. Теперь власти нужно будет сто раз подумать, прежде чем принять решение. Возможно, создавшаяся ситуация позволит производителям в такой непростой год все-таки остаться с прибылью.

Лилия Коваль (УНИАН)