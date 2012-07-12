Украина сможет экспортировать в 2012-2013 МГ около 20 млн тонн зерна — УЗА

Украина сможет экспортировать в 2012-2013 МГ (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) около 20 млн тонн зерна.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«На уровне 20 млн тонн зерна, я считаю, на сегодняшний момент, это абсолютно реальная задача. Азарову я сказал, что экспортеры с экспортом сезона 2011-2012 года справились и в этом году справятся с поставленными задачами. Все излишки, которые нам не нужны, мы успешно экспортируем — порядка 20 млн тонн», - отметил глава УЗА.

По словам В.Клименко, на сегодня большинство экспертов прогнозируют урожай зерна в Украине в объеме 45 млн тонн, при этом правительство ожидает 47 млн тонн. Потребность Украины в зерне для обеспечения всех отраслей оценивается в 27 млн тонн. В.Клименко отметил, что при таком урожае, после вычета зерна для внутренних потребностей, резервы для экспорта составляют 20 млн тонн. Он подчеркнул, что если урожай зерна составит не 47 млн тонн, а 45, как прогнозируют эксперты, «все равно можно говорить, что будет 20 млн тонн», поскольку переходящие остатки зерна, которые оцениваются в 12,6 млн тонн остатков (против среднегодовых в 6 млн тонн), позволят обеспечить запланированный объем экспорта.

Как сообщал УНИАН,Министерство аграрной политики и продовольствия снизило прогноз экспорта зерна из Украины в 2012-2013 маркетинговом году до 20 млн тонн против ранее ожидаемых 23 млн тонн.

При этом ведомство сохраняет прогноз производства зерновых в текущем сезоне в объеме 45-47 млн. тонн. Министр агропрода Николай Присяжнюк подчеркнул, что выращенного зерна будет достаточно и для обеспечения внутреннего рынка, и для экспорта, и что правительство на сегодняшний день не видит оснований для ограничения передвижения зерна в границах страны или на экспорт.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 МГ составил 12,037 млн тонн. Поставки на внешние рынки пшеницы за указанный период составили 4,093 млн тонн, ячменя – 2,7 млн тонн, ржи – 38 тыс. тонн. Также за указанный период было экспортировано 5,055 млн тонн кукурузы и 149 тыс. тонн других зерновых.