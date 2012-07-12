Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью на юге, а днем на Левобережье и в Крыму местами сильные ливни, шквалы 15-20 м/с, в отдельных пунктах град.

В большинстве западных, а днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях - без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, в южной части до 22°, в Прикарпатье и в Карпатах местами 9-12°; днем 23-28°, на юге и востоке кое-где 30-33°.

В Киевской области в пятницу ночью ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 25°.