Ветспециалисты ТС проинспектируют 29 украинских предприятий

Ветеринарные специалисты России, Казахстана и Беларуси с 9 по 20 июля проинспектируют систему ветеринарной службы Украины, а также 29 украинских предприятий, занимающихся производством молочной, мясной и рыбной продукции. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

В частности, аудиторы намерены посетить испытательный центр Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Кроме этого, специалисты ТС планируют проинспектировать ООО "Белоцерковский молочный комбинат", ООО "Данон Днепр", ЗАО "Лакталис Николаев", Крыжопольский филиал ООО "Интер Фуд", ООО "Люстдорф", ЧАО "Медоборы", ОАО "Ивано-Франковский мясокомбинат", ООО "Тавр-Плюс", ОАО "АПК-Инвест", ООО "Производственное объединение" Молис".

Также в программе их визита запланирована поездка на ООО "Агро-Овен", ООО "Молочный Дом", ООО "Птицекомплекс" Днепровский", ОДО" Глобинский маслозавод", ОАО "Бель Шостка Украина", ООО "Первый мясной дом "Полесье" ОАО "Житомирский маслозавод", ООО "Андрушевский маслозавод", ДП "Староконстантиновский молочный завод", ООО "Белогорье молокопродукт", ДП мясокомбината "Заря", ООО "Компания "Зевс ЛТД", ОАО "Дубномолоко", ООО "ОНИСС", ООО "Источник", ОАО "ПО "Одесский консервный завод", ООО "Дружба Народов", ОАО "Морская жемчужина", ООО "Интерфлот".