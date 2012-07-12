УЗА предлагает упростить порядок операций для украинских аграриев на Чикагской бирже
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) выступает за упрощение порядка валютных операций для работы украинских аграриев на Чикагской бирже. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве президент УЗА Владимир Клименко.
В.Клименко сообщил, что премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Национальному банку внести изменения в инструкцию по валютному регулированию для упрощения процедуры оформления валютных счетов.
«Нам нужно сделать упрощенный порядок, чтобы наши фермеры в упрощенном порядке могли открыть счет на Чикагской бирже и перевести туда валюту. Для этого государству нужно договориться с Чикагской биржей, определить ряд счетов биржи — что туда можно перечислять, это не для вывода валюты, а для работы на Чикагской бирже», - сказал В.Клименко.
Глава УЗА пояснил, что с 6 июня на Чикагской бирже появился новый фьючерс — пшеница, Черное море. Но для того, чтобы этот контракт работал, украинские производители зерна должны иметь возможность открыть валютный счет на Чикагской бирже и перечислить туда валюту, а согласно действующей инструкции Нацбанка сейчас это сделать практически невозможно.
«Для того чтобы нашему фермеру-производителю зерна работать на Чикагской бирже, ему нужно открыть счет, а счет этот открыть нельзя, потому что как только ты будешь открывать счета и переводить туда деньги, тебе могут инкриминировать, что ты нарушаешь валютное законодательство, и понесешь за это ответственность перед государством», - сказал В.Клименко.
Напомним, Чикагская биржа с 6 июня ввела новый фьючерс — пшеница, FOB, Черное море.
Размер контракта составит 5 тыс. бушелей (136 тонн), при этом поставки будут осуществляться в июле, сентябре, декабре, марте и мае. Базовым активом является мукомольная пшеница, которая поставляется на условиях FOB в пять украинских портов: Одесса, Ильичевск, Севастополь, Южный и Николаев, а также в три российских и один румынский порт.