УКАБ прогнозирует снижение экспорта зерна из Украины на 20% - до 18,6 млн тонн

Экспорт зерновых культур в 2012/2013 маркетинговом году (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) может снизиться до 18,6 млн тонн, что на 4,6 млн тонн, или 20% меньше, чем в предыдущем сезоне, в связи со снижением урожая ранних зерновых культур.

Об этом отметили в Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ). Кроме того, эксперты опасаются дальнейшего падения экспорта из-за рекордных материальных потерь аграриев в этом году.

По подсчетам экспертов УКАБ, экспорт кукурузы в 2012/13 МГ составит 15,5 млн тонн по сравнению с 15,3 млн тонн в предыдущем сезоне (с учетом того, что маркетинговый год для кукурузы продолжается до сентября), экспорт пшеницы снизится с 5,25 млн тонн до 2,3 млн тонн, ячменя - с 2,5 млн тонн до 500 тыс. тонн.

Эксперты УКАБ отмечают, что при ожидаемом уменьшении урожая на более 10 млн тонн в 2012 году по сравнению с предыдущим годом, уменьшение экспортных отгрузок будет не таким существенным из-за наличия значительных переходящих остатков.

В УКАБ выражают обеспокоенность тем, что негативное влияние погоды в 2012 году в сочетании с ухудшением экономических условий для хозяйствования могут вызвать длительное негативное влияние на объемы производства и экспорта зерна из Украины, и надеются, что правительство отреагирует на насущные проблемы аграриев.

Напомним, Минагропрод прогнозирует в текущем году производство в объеме 45-47 млн тонн, а экспорт в 2012-2013 МГ - 20 млн тонн.

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